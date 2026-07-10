Зеленський обговорив із МакКолом санкції проти РФ, оборонну співпрацю та нагородив його орденом "За заслуги" ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з почесним головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майклом МакКолом обговорив подальшу оборонну співпрацю між Україною та США, посилення санкційного тиску на РФ, розвиток спільних проєктів у сфері оборонних технологій та за підсумками зустрічі нагородив американського конгресмена орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Як зазначається, глава держави подякував МакКолу за двопартійну підтримку України та увагу до українського питання. Своєю чергою конгресмен привітав Україну з успішним для неї самітом НАТО в Анкарі, зокрема з ухваленими рішеннями щодо посилення захисту українського неба, наголосивши, що балістичні ракети є однією з найбільших загроз, які походять від Росії.

Зеленський, зі свого боку, розповів про підсумки переговорів із президентом США Дональдом Трампом, що відбулися на полях саміту НАТО, та наголосив на важливості отримання Україною ліцензій для виробництва систем Patriot: "Дійсно, саміт був для нас успіхом. Я сподіваюся, що це триватиме. І ліцензії на майбутні системи Patriot в Україні – для нас це дуже важливо…У нас є близько 500 технологічних компаній в Україні, і десятки з них дуже сильні. Я сподіваюся, що вони зможуть зробити це якомога швидше".

Окрему увагу сторони приділили ситуації на полі бою, російським ударам по цивільній інфраструктурі та розвитку українських далекобійних спроможностей. За словами президента, українські удари по військових цілях у глибині території РФ уже створюють для агресора відчутні економічні наслідки.

МакКол високо оцінив досягнення України у сфері безпілотних технологій.

"Ми дуже вражені вашим народом. Те, що ви зробили з дроновими технологіями, дуже вражає", – сказав він.

Під час зустрічі також ішлося про підготовку майбутньої угоди у форматі Drone Deal між Україною та США. Як зазначив Зеленський, американська сторона вже тестує окремі українські безпілотники та позитивно оцінює результати їхнього застосування.

Крім того, співрозмовники обговорили подальше посилення санкцій проти Росії. МакКол повідомив, що його делегація під час візиту до України провела консультації з українськими експертами щодо санкційної політики, а напрацьовані пропозиції буде опрацьовано у Вашингтоні.

За підсумками зустрічі Зеленський вручив МакКолу орден "За заслуги" ІІ ступеня. Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня був нагороджений засновник і голова ради директорів інвестиційної компанії Magellan Investment Holdings Рон Вахід, який був присутній під час зустрічі.