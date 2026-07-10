Зеленський підписав указ про створення командування далекобійного впливу у складі ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил України нової функціональної структури – командування далекобійного (глобального) впливу.

"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверенні у п'ятницю, не назвавши прізвища.

Він зазначив, що "сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії: бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну".

"Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре йде операція і Служби безпеки України по далекобійних санкціях. Будемо цей напрямок ще посилювати: у наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну, – на території Росії", – додав Зеленський.

Відповідний указ №593/2026 від 10 липня опублікований на сайті голови держави.

"З метою підвищення ефективності дальніх вогневих ударів, зниження спроможностей противника вести війну проти України та підриву його воєнного потенціалу постановляю: Кабінету міністрів України, головнокомандувачу ЗСУ, Генеральному штабу ЗСУ здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у складі ЗСУ нової функціональної структури – командування далекобійного (глобального) впливу", – йдеться в тексті документу.

Міністру оборони України, головнокомандувачу ЗСУ доручено опрацювати та невідкладно внести в установленому порядку на погодження кандидатуру для призначення на посаду командувача сил далекобійного (глобального) впливу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.