Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

2 хв читати
Додати як джерело
Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ).

"Командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей ЗСУ у цьому напрямку", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверенні у п'ятницю.

За його словами, це має бути нова складова ЗСУ, "яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна".

Відповідний указ №592/2026 "Про нарощування спроможностей Збройних Сил України" від 10 липня опублікований на сайті голови держави.

"З метою нарощування спроможностей ЗСУ щодо проведення наступальних і оборонних операцій, швидкого реагування на сучасні виклики війни, різкі зміни в оперативній обстановці, адаптації структури ЗСУ до задач, які стоять перед Україною, створення умов для здобуття переваги над противником в ході ведення бойових дій, трансформації штурмових військ Сухопутних військ ЗСУ в сучасну технологічну складову сил оборони України постановляю Кабінету міністрів України, головнокомандувачу ЗСУ, Генеральному штабу ЗСУ: здійснити в установленому порядку заходи щодо створення об'єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ ЗСУ; опрацювати питання щодо створення об'єднаних сил швидкого реагування як окремого роду сил ЗСУ та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції", – йдеться в тексті документу.

Президент також анонсував трансформацію Штурмових військ на зміни на рівні їх управління.

#зсу #осшр #президент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати
Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок з…

Читати