Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ).

"Командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей ЗСУ у цьому напрямку", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверенні у п'ятницю.

За його словами, це має бути нова складова ЗСУ, "яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна".

Відповідний указ №592/2026 "Про нарощування спроможностей Збройних Сил України" від 10 липня опублікований на сайті голови держави.

"З метою нарощування спроможностей ЗСУ щодо проведення наступальних і оборонних операцій, швидкого реагування на сучасні виклики війни, різкі зміни в оперативній обстановці, адаптації структури ЗСУ до задач, які стоять перед Україною, створення умов для здобуття переваги над противником в ході ведення бойових дій, трансформації штурмових військ Сухопутних військ ЗСУ в сучасну технологічну складову сил оборони України постановляю Кабінету міністрів України, головнокомандувачу ЗСУ, Генеральному штабу ЗСУ: здійснити в установленому порядку заходи щодо створення об'єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ ЗСУ; опрацювати питання щодо створення об'єднаних сил швидкого реагування як окремого роду сил ЗСУ та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції", – йдеться в тексті документу.

Президент також анонсував трансформацію Штурмових військ на зміни на рівні їх управління.