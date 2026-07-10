Зеленський анонсував трансформацію Штурмових військ

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір провести трансформацію Штурмових військ у складі Збройних сил України.

"Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Як повідомлялося, рішення про створення окремих штурмових військ було прийняте у вересні 2025 року.

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. "Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати", – заявив тоді Зеленський, додавши, що це будуть "сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у наступі Штурмові війська використовуються, як правило, у складі передових загонів, вони протискають першу смугу оборони противника і забезпечують ведення в бій десантних або загальновійськових бригад чи батальйонів.

Говорячи про те, чому не можна Десантно-штурмові війська і Штурмові війська змішувати, головнокомандував наголосив, що "вони виконують різні завдання", і також, що Штурмові війська "постійно знаходяться під моїм контролем, під контролем Генерального штабу, їх потрібно поповнювати, вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій, вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою".

В червні 2026 року видання "Бабель" опублікувало розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", де від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців померли щонайменше 26 людей, і йдеться про смерті не внаслідок бойових дій. Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство.

Сирський назвав ганебною оприлюднену історію і поклав вину за неї на окремих осіб, дії яких знецінюють досягнення і самого полку і штурмових військ загалом. "Не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська. А з іншого боку, звичайно, це контроль із боку командирів і відповідних органів, звичайно, і контроль повинен бути з боку суспільства, тому що якщо такі випадки стають відомі, то не треба їх замовчувати", – сказав він.

Він додав, що "ми зробимо все для того, щоб всі ці випадки були викриті, і всі порушники, в залежності від того, яке вони скоїли порушення, були покарані".