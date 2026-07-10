Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський обговорив із cенатором Гремом роботу над законопроєктом про санкції проти РФ та потреби України в ППО

2 хв читати
Додати як джерело
Зеленський обговорив із cенатором Гремом роботу над законопроєктом про санкції проти РФ та потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із cенатором США Ліндсі Гремом, який вже вдесяте перебуває з візитом у Києві, та обговорення з ним питання санкцій проти РФ.

"Саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроєктом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше Грем повідомив про досягнення у п'ятницю згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ. "Ми працювали разом з адміністрацією – сенатор (Річард – ІФ-У) Блюменталь, я та сенатор (Джин – ІФ-У) Шагін – щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що… ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив він.

Сенатор додав, що після повернення до Вашингтона, разом із сенатором Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, "чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії". Грем впевнений, що це "надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни".

"Є певні кроки, які ми можемо зробити у сфері технологій, щоб підвищити боєздатність України та захистити її від атак балістичними ракетами. Якщо ми це зробимо, поєднавши це зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна та заробляють на цій війні, то, на мою думку, у нас з'явиться найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я приїжджаю сюди, змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – вважає сенатор.

Окремо він зауважив, що коли повернеться до США, то проведе переговори з Трампом та країнами, які купують дешеву російську нафту і обходять санкції, аби переконати їх допомогти покласти край війні.

Законопроєкт внесли до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення щодо двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом та Блюменталем просування їхнього законопроєкту щодо санкцій проти РФ. Ще у лютому Блюменталь висловлював сподівання, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

 

#сша #санкції #рф #президент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування, його очолить бригадний генерал Волошин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Збройних сил України (ЗСУ). "Команд…

Читати
Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати