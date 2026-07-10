Зеленський обговорив із cенатором Гремом роботу над законопроєктом про санкції проти РФ та потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із cенатором США Ліндсі Гремом, який вже вдесяте перебуває з візитом у Києві, та обговорення з ним питання санкцій проти РФ.

"Саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроєктом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей", – написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше Грем повідомив про досягнення у п'ятницю згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ. "Ми працювали разом з адміністрацією – сенатор (Річард – ІФ-У) Блюменталь, я та сенатор (Джин – ІФ-У) Шагін – щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що… ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив він.

Сенатор додав, що після повернення до Вашингтона, разом із сенатором Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, "чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії". Грем впевнений, що це "надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни".

"Є певні кроки, які ми можемо зробити у сфері технологій, щоб підвищити боєздатність України та захистити її від атак балістичними ракетами. Якщо ми це зробимо, поєднавши це зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна та заробляють на цій війні, то, на мою думку, у нас з'явиться найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я приїжджаю сюди, змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – вважає сенатор.

Окремо він зауважив, що коли повернеться до США, то проведе переговори з Трампом та країнами, які купують дешеву російську нафту і обходять санкції, аби переконати їх допомогти покласти край війні.

Законопроєкт внесли до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення щодо двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом та Блюменталем просування їхнього законопроєкту щодо санкцій проти РФ. Ще у лютому Блюменталь висловлював сподівання, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".