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Ворог понад 30 разів обстріляв громади Дніпропетровщини, є 5 поранених – ОВА

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Ворог понад 30 разів обстріляв громади Дніпропетровщини, є 5 поранених – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, п'ятеро людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у телеграм-каналі у пятницю.

За його даними, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кам'янському районі окупанти поцілили по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі. Поранень дістала 74-річна жінка.

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

На Криворіжжі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

 

#дніпропетровська #наслідки #обстріли
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