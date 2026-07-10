Ворог понад 30 разів обстріляв громади Дніпропетровщини, є 5 поранених – ОВА

Російські окупанти понад 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, п'ятеро людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у телеграм-каналі у пятницю.

За його даними, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кам'янському районі окупанти поцілили по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі. Поранень дістала 74-річна жінка.

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

На Криворіжжі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.