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Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня до 30 грн. за поїздку – розпорядження

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Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня до 30 грн. за поїздку – розпорядження

Нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набудуть чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн.

Міський голова Віталій Кличко 7 липня підписав відповідне розпорядження, документ оприлюднений на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 10 липня.

Як повідомлялося, до цього уже п'ять петицій на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але більшість з них були відхилені столичною владою.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону. У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни. У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

 

#київ #тарифи #транспорт
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