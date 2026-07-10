Окупанти скинули 7 авіабомб на Краматорськ і Біленьке, загинули четверо осіб, серед них – дитина

Російські окупанти завдали удару по Краматорські й громаді сімома авіабомбами, одна з них влучила у багатоповерхівку, ще одна – у крамницю, а решта – у приватний сектор, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людини загинули і 13 поранені внаслідок атак по Краматорській громаді. Серед загиблих – 14-річний хлопець", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, "сьогодні близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна – у крамницю, а решта – у приватний сектор. На місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо", – додав Філашкін