Сенатор Грем: У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно, зможемо покласти край війні

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з Володимиром Путіним зможе покласти край російсько-українській війні у найближчі місяці.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Ми переживаємо тут унікальний момент. У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно – підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, – ми зможемо покласти край цій війні", – заявив він.

За словами сенатора, потрібно надати Україні більше ракет-перехоплювачів для самозахисту, технології, які дозволили б ефективніше протистояти росіянам, а також "дати зрозуміти тим країнам, які підтримують Путіна, що вони мають бути частиною рішення, а не частиною проблеми".

Говорячи про свій законопроєкт щодо санкцій проти РФ, Грем наголосив, що його "розроблено з метою заохотити тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела постачання".

"Те, що ми дамо вам час на пошук нових джерел, стане для вас стимулом знайти їх. Але це рішення ви повинні прийняти самі. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, тим швидше стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що допомогти Путіну можна лише заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться", – заявив сенатор.

Також він висловив переконання, що "шлях до закінчення цієї війни, шлях до миру, пролягає через Пекін більше, ніж через Вашингтон, Київ чи Москву".

"І Бог знає, що Україна заслуговує на всю підтримку, яку ми можемо їй надати. Чим швидше ця війна закінчиться, тим швидше світ стане кращим місцем для життя", – додав Грем.

За його словами, він "ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни".

За словами Грема, "Найкращим доказом можливостей України є самі росіяни".

"Ця країна, чия чисельність військ удесятеро менша за супротивника, з часом змогла домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат у темпах, що перевищують показники Другої світової війни. Серед росіян кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених, а таке в історії воєн трапляється вкрай рідко. Чому? Завдяки мужності та інноваційному підходу українських військових", – наголосив сенатор.

Окремо він підкреслив, що для Америки було б величезною помилкою не налагодити партнерство з Україною у сфері безпілотників.

"Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові підтримати Україну в найважчі для неї дні", – сказав сенатор, додавши, що є величезна можливість співпрацювати з Україною, щоб покращити власні американські оборонні можливості.

Грем додав, що "дрони в руках правильних людей можуть стати кошмаром для будь-якої країни".