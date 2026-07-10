Грем: Ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія), який прибув до України, повідомив про досягнення у п'ятницю згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Ми працювали разом з адміністрацією – сенатор (Річард – ІФ-У) Блюменталь, я та сенатор (Джин – ІФ-У) Шагін – щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив Грем.

Він додав, що після повернення до Вашингтона, разом із сенатором Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, "чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії". Грем впевнений, що це "надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни".

"Є певні кроки, які ми можемо зробити у сфері технологій, щоб підвищити боєздатність України та захистити її від атак балістичними ракетами. Якщо ми це зробимо, поєднавши це зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна та заробляють на цій війні, то, на мою думку, у нас з'явиться найкращий шанс за останні п'ять років, відколи я приїжджаю сюди, змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – вважає сенатор.

Окремо він зауважив, що коли повернеться до США, то проведе переговори з Трампом та країнами, які купують дешеву російську нафту і обходять санкції, аби переконати їх допомогти покласти край війні.

"До тих країн, які купують дешеву російську нафту й підтримують Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. До тих країн, які купують дешевий російський газ, щоб підтримати Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. До країн, які обходять санкції, щоб купувати російську нафту та газ і перепродавати їх з прибутком, – я знаю, хто ви, і ви одні з наших найкращих друзів", – заявив Грем.

Законопроєкт внесли до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення щодо двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом та Блюменталем просування їхнього законопроєкту щодо санкцій проти РФ.

Ще у лютому Блюменталь висловлював сподівання, що двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".