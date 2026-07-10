Генштаб ЗСУ про ніч проти 10 липня: уражено 18 суден ворога, НПЗ у Краснодарському краї, нафтовий термінал та нафтобаза в Ростовській області

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 18 суден "тіньового флоту" РФ, нафтопереробного заводу у Краснодарському краї, нафтового терміналу та нафтобази в Ростовській області.

"У ніч на 10 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника. Так, вчергове завдано ураженн я нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї рф", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

За даними Генштабу, зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Як повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем, ураження Ільського НПЗ провели оператори 1-го окремого центру у взаємодії з ГУР МОУ, ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України. Цей НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні РФ. Його виробничі потужності дозволяють щороку переробляти близько 6,6 млн т нафти, випускаючи бензин, дизельне пальне, мазут, газойль, бітум та інші нафтопродукти. Продукція підприємства відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військ, насамперед угруповань, що діють на південному напрямку та на тимчасово окупованих територіях України.

Також завдано ураження нафтовому терміналу "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобази "Азовнефтепродукт" в Азові Ростовської області РФ. На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні російської федерації.

Нафтобаза "Азовнефтепродукт" є важливим об’єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Зазначені об’єкти також використовуються в інтересах російської армії.

Також уражено 13 танкерів, 3 суховантажі, паром та допоміжне судно противника. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики російської федерації, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, коментуючи роботу СБС, написав у Телеграмі: "Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13 одиниць тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня".

Бровді зазначив, що 48 одиниць плавзасобів ворога уражено Птахами СБС протягом 120 годин. "13 за сьогодні: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир. маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?", – додав Бровді у притаманній йому манері.

За даними Мадяра, усі танкери ідентифіковано, входять до складу "тіньового флоту" та знаходяться під міжнародними санкціями.

Тим часом Генштаб повідомив ще про чергове ураження нафтопереробному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ. Результати ураження уточнюються.

Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" є одним із найбільших у російській федерації підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об’єкт задіяний у постачанні армії окупанта.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки Запорізької області.