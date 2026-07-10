Петиція до президента із закликом віднести смертність у ДТП до питань РНБО набрала необхідну кількість голосів

Петиція на Офіційному інтернет-представництві президента України відносно необхідності винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) набрала необхідну кількість голосів.

Згідно із платформою петицій на сайті Офіційного представництва президента, петицію було подано батьком загиблого у дорожньо-транспортній пригоді в Києві хлопця, військовослужбовцем 2-го Корпусу Нацгвардії "Хартія" Олексієм Глушичем 26 червня 2026 року і вже набрала 25005 голосів із 25000 необхідних для розгляду головою держави.

"5 червня 2026 року у Києві біля Караваєвих Дач сталася трагедія на дорозі, яка назавжди змінила моє життя. У той день загинув мій 12-річний син. Також загинули жінка та двоє поліцейських. Ще троє людей отримали травми… Моя дитина загинула не від російської ракети і не на фронті. Вона загинула на дорозі – там, де держава має робити все можливе, щоб захистити життя людей. Я не можу повернути свого сина. Але в його пам'ять хочу домогтися змін, які допоможуть захистити інших дітей, батьків і мешканців України. Саме тому я прошу не обмежуватися співчуттям, а перейти до системних рішень", – наголошує автор петиції.

У документі містяться вимоги позбавляти права керувати автомобілем водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху, невідворотної відповідальності за порушення, які призвели до загибелі людей, і щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення. Зазначається, що лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей (з них 678 дітей), ще 31 тис 898 отримали травми. Соціально-економічні збитки держави від дорожньо-транспортного травматизму за 2025 рік оцінюються у 315 млрд грн.

Глушич закликає президента ініціювати розгляд на засіданні РНБО питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України, а за результатами розгляду цього питання ініціювати ухвалення РНБО рішення щодо визначення пріоритетних державних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я громадян України та суттєве зниження смертності й травматизму на дорогах, з подальшим введенням такого рішення в дію у встановленому законом порядку.

Коментуючи збір 25 тис підписів, він зазначив, що "мало які петиції до українського президента показують таку динаміку".

"Це все люди, яких дістала безкарність на дорогах. Майже ніхто з тих, хто дізнався про петицію, не відмовлявся її підписати. Всі без винятку українці хочуть повертатися додому живими і жоден не хоче ховати своїх дітей. І методи зупинити "гонщиків" є, причому перевірені часом", – написав Глушич у Facebook у п'ятницю.

Він наголосив, що тепер черга дій президента, народних депутатів, поліції. "Ми чекаємо дій, а не формальної відповіді. Дороги мають стати безпечними… Закони мають бути болючими. Не можеш безпечно водити – ходиш пішки… Відповідальність має бути неминучою. А не вибірковою", – наголосив автор петиції.

"Місцева влада: інфраструктура доріг має бути адекватною. Тоді адреналінові наркомани фізично не зможуть розганятися там, де не можна. Відбійники стримуватимуть, а не прикрашатимуть. Медіа: завдяки розголосу зміни можливі в принципі. У нас не росія. Дякую всім, хто нас підтримує. Це треба не нам, а всім нам", – резюмував Глушич.

Як повідомлялось, 3 липня у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" пройшла пресконференція на тему "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента". Саме там учасники заходу повідомили про початок збору підписів під петицією до президента із закликом винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд РНБО.