Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Петиція до президента із закликом віднести смертність у ДТП до питань РНБО набрала необхідну кількість голосів

3 хв читати
Додати як джерело
Петиція до президента із закликом віднести смертність у ДТП до питань РНБО набрала необхідну кількість голосів

Петиція на Офіційному інтернет-представництві президента України відносно необхідності винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) набрала необхідну кількість голосів.

Згідно із платформою петицій на сайті Офіційного представництва президента, петицію було подано батьком загиблого у дорожньо-транспортній пригоді в Києві хлопця, військовослужбовцем 2-го Корпусу Нацгвардії "Хартія" Олексієм Глушичем 26 червня 2026 року і вже набрала 25005 голосів із 25000 необхідних для розгляду головою держави.

"5 червня 2026 року у Києві біля Караваєвих Дач сталася трагедія на дорозі, яка назавжди змінила моє життя. У той день загинув мій 12-річний син. Також загинули жінка та двоє поліцейських. Ще троє людей отримали травми… Моя дитина загинула не від російської ракети і не на фронті. Вона загинула на дорозі – там, де держава має робити все можливе, щоб захистити життя людей. Я не можу повернути свого сина. Але в його пам'ять хочу домогтися змін, які допоможуть захистити інших дітей, батьків і мешканців України. Саме тому я прошу не обмежуватися співчуттям, а перейти до системних рішень", – наголошує автор петиції.

У документі містяться вимоги позбавляти права керувати автомобілем водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху, невідворотної відповідальності за порушення, які призвели до загибелі людей, і щоб перевищення швидкості перестало сприйматися як дрібне порушення. Зазначається, що лише за 2025 рік в Україні внаслідок ДТП загинули 3 249 людей (з них 678 дітей), ще 31 тис 898 отримали травми. Соціально-економічні збитки держави від дорожньо-транспортного травматизму за 2025 рік оцінюються у 315 млрд грн.

Глушич закликає президента ініціювати розгляд на засіданні РНБО питання смертності та травматизму на дорогах як загрози людській безпеці, демографічній стійкості та національним інтересам України, а за результатами розгляду цього питання ініціювати ухвалення РНБО рішення щодо визначення пріоритетних державних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я громадян України та суттєве зниження смертності й травматизму на дорогах, з подальшим введенням такого рішення в дію у встановленому законом порядку.

Коментуючи збір 25 тис підписів, він зазначив, що "мало які петиції до українського президента показують таку динаміку".

"Це все люди, яких дістала безкарність на дорогах. Майже ніхто з тих, хто дізнався про петицію, не відмовлявся її підписати. Всі без винятку українці хочуть повертатися додому живими і жоден не хоче ховати своїх дітей. І методи зупинити "гонщиків" є, причому перевірені часом", – написав Глушич у Facebook у п'ятницю.

Він наголосив, що тепер черга дій президента, народних депутатів, поліції. "Ми чекаємо дій, а не формальної відповіді. Дороги мають стати безпечними… Закони мають бути болючими. Не можеш безпечно водити – ходиш пішки… Відповідальність має бути неминучою. А не вибірковою", – наголосив автор петиції.

"Місцева влада: інфраструктура доріг має бути адекватною. Тоді адреналінові наркомани фізично не зможуть розганятися там, де не можна. Відбійники стримуватимуть, а не прикрашатимуть. Медіа: завдяки розголосу зміни можливі в принципі. У нас не росія. Дякую всім, хто нас підтримує. Це треба не нам, а всім нам", – резюмував Глушич.

Як повідомлялось, 3 липня у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" пройшла пресконференція на тему "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента". Саме там учасники заходу повідомили про початок збору підписів під петицією до президента із закликом винести питання смертності та травматизму на дорогах на розгляд РНБО.

#рнбо #дтп #петиція #президент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати
Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок з…

Читати