Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох осіб, серед них дитина

Удар по Запоріжжю було завдано КАБами, наразі проводиться евакуація мешканців багатоповерхівки, відомо про чотирьох поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров .

"У Запоріжжі після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки. Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. У тому числі дитина", – написав він у телеграм в п’ятницю.

Як повідомив Федоров згодом, наразі всі четверо постраждалих під наглядом лікарів.

"Один чоловік у важкому стані. Ще двоє – у стані середної тяжкості. Шестирічний хлопчик ушпиталений з гострою реакцією на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", – написав він у телеграм.

Раніше очільник обладміністрації повідомляв про трьох поранених та одного загиблого.

"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", – наголосив Федоров.