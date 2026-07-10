Рятувальники ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження – ДСНС

Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, що виникла через ворожий безпілотник, ліквідовано, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Протягом двох тижнів надзвичайники Київщини спільно з іншими службами безперервно приборкували вогонь. Горіли лісова підстилка та валежник. (…) Станом на сьогодні пожежа ліквідована", йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм в пятницю.

Зазначається, що завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на значні площі. Ситуація весь час перебувала під повним контролем.

"За результатами регулярних замірів, показники радіаційного фону протягом усього періоду залишалися в межах природних значень і не перевищували допустимих норм", йдеться у дописі ДСНС.

Масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження у червні-липні 2026 року виникла внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Загоряння лісової підстилки та валежику розпочалося 25 червня. Через спеку, сильний вітер та складні умови пожежа поширилася на значні площі та спричинила сильне задимлення у Києві й Київській області. Ситуація також ускладнювалася тим, що на окремих локаціях температура сягала близько 50°C.

Боротьба з вогнем тривала близько двох тижнів. До ліквідації було залучено підрозділи ДСНС України, працівників Чорнобильського заповідника та фахівців державного підприємства "Північна пуща". Офіційні відомства, включно з Державним агентством України з управління зоною відчуження, підтвердили: станом на 10 липня 2026 року пожежу повністю ліквідовано.