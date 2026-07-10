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ДПСУ та NCA Великої Британії підписали Меморандуму про взаєморозуміння в правоохоронній сфері

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ДПСУ та NCA Великої Британії підписали Меморандуму про взаєморозуміння в правоохоронній сфері
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) підписали Меморандум про взаєморозуміння для початку нового етапу співробітництва у сфері обміну інформацією та міжвідомчої співпраці у правоохоронній сфері.

"Відбулась зустріч виконувача обов’язків Голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Валерія Вавринюка з Послом Великої Британії в Україні паном Нілом Кромптоном та генеральним директором з операційних питань NCA Робом Джонсом. Ключовою подією стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння", – повідомляє прикордонне відомство у п’ятницю.

У ході перемовин сторони обговорили військовий та правоохоронний компоненти діяльності ДПСУ та приділили увагу поточним потребам у міжнародній технічній допомозі. "Також говорили про довготривалі плани з розбудови потенціалу ДПСУ у сфері протидії корупції, боротьби з втягуванням у протиправну діяльність співробітників відомства, а також про спільні програми тренінгів та обмін досвідом за цими напрямками", – відзначають у ДПСУ.

В свою чергу, британські партнери висловили готовність і надалі підтримувати ДПСУ та сприяти реалізації спільних ініціатив та надавати експертну та матеріально – технічну допомогу.

#дпсу #велика_британія
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