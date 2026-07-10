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Український агрохаб у Гані передав гумдопомогу постраждалим внаслідок повеней в Аккрі

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Український агрохаб у Гані передав гумдопомогу постраждалим внаслідок повеней в Аккрі
Фото: Мінекономіки

Український агрохаб, створений у Гані в межах ініціативи Food from Ukraine, передав гуманітарну допомогу біженцям, що постраждали внаслідок повеней в Аккрі, йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно з публікацією відомства в п’ятницю, церемонія передачі допомоги відбулася 8 липня за участі посольства України у Республіці Гана та органом зі справ біженців та осіб, що шукають притулку Ghana Refugee Board.

"Гуманітарну ініціативу реалізував Консорціум "Рідне" (Ridne Humanitarian Food Hub in Ghana) у партнерстві з українською громадою у Гані. До гуманітарної допомоги увійшли продукти харчування та предмети першої необхідності для сімей біженців, які постраждали від стихійного лиха", – зазначили у Мінекономіки.

Як повідомлялося, перший український агрохаб в Африці був відкритий у Гані в квітні 2026 року в межах ініціативи Food from Ukraine.

Український агрохаб у Гані є частиною ініціативи Food from Ukraine та сприяє розвитку співпраці України з країнами Африки, яка поєднує підтримку глобальної продовольчої безпеки, гуманітарні проєкти та розвиток довгострокового партнерства.

Міністерство внутрішніх справ Республіки Гана повідомляло раніше, з 29 червня по 5 липня країною пройшли сильні зливи, у Аккрі внаслідок повені загинули щонайменше 12 людей, 100 людей врятовано.

#гуманітарна_допомога #мінекономіки #повінь #гана
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