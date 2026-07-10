САП: у справі "Мідас" викрито колишнього посадовця "Енергоатома"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у справі "Мідас" викрили колишнього посадовця НАЕК "Енергоатом" на легалізації понад 30 млн грн, повідомляє САП.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про нову підозру у справі "Мідас". Мова йде про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства – Тенор)", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією САП, його підозрюють у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою "Шлагбаум". Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з повідомленням, у межах досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що з 2023 по 2025 рр. підозрюваний легалізував понад 30 млн грн, одержаних від реалізації цієї схеми.

"За отримані кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі "Mercedes-Benz" загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні предмети розкоші", – зазначається в повідомленні.

В САП уточнюють: "Щоб приховати походження коштів та унеможливити викриття злочину, підозрюваний використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу".

Досудове розслідування триває.