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У "Резерв+" знову доступні сервіси для підтвердження інвалідності

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У "Резерв+" знову доступні сервіси для підтвердження інвалідності
Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" для військовозобов’язаних знову запрацювали сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні системи, повідомляє Міністерство оборони України у п’ятницю.

"Тепер у застосунку можна подати заяву на відстрочку за підставою інвалідності та оновити дані про інвалідність онлайн", – йдеться у повідомленні відомства у телеграм.

Відзначається, що оператори ТЦК та СП можуть перевіряти відповідні дані.

Тимчасове призупинення роботи застосунку пояснюється необхідністю запобігання помилок в обробці заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

#резерв_плюс #інвалідність
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