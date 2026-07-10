Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох осіб, серед них – дитина

Удар по Запоріжжю було завдано КАБами, наразі ведеться евакуація мешканців багатоповерхівки, відомо про чотирьох поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"У Запоріжжі після ворожої атаки евакуюють мешканців багатоповерхівки. Через удари КАБами зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. У тому числі дитина", – написав він у телеграм в п’ятницю.

Раніше очільник ОВА повідомляв про трьох поранених та одного загиблого.

"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", – наголосив Федоров.