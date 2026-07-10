У Києві анонсовано найбільший спортфестиваль літа: 4 дні спорту, змагань і сімейного відпочинку

У Києві на ВДНГ 16-19 липня відбудеться фестиваль «Активна країна з Кернел», який організатори анонсують як найбільший спортивний фестиваль літа: подія триватиме 4 дні та маэ об'єднати дітей, дорослих та ветеранів.



У програмі заявлено більше 20 спортивних напрямків: відкриті тренування та змагання, велика програма адаптивного спорту, відкритий Кубок України з воркауту та стрітліфтингу, брейкінги та хіп-хоп батли, відкриті змагання з брейкінгу, всеукраїнський K-pop Random Dance, Hip-Hop батли, райдерські змагання, масовий забіг та інше.

Зазначається, що окремими подіями стануть показовий матч зірок українського футболу та спільний перегляд прямої трансляції фіналу чемпіонату світу з футболу просто неба.

Окрім того програма "Активні" разом із "Кернел" запрошує українців познайомитися з новими видами спорту, потренуватися разом із професіоналами, підтримувати учасників турнірів і відкривати для себе нові спортивні захоплення. Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для всіх незалежно від віку й рівня фізичної підготовки. Так, для дітей запланований 4-х денний мультиспортивний табір "акТИвні", дитячий простір, надувна смуга перешкод а також змагання 18 і 19 липня в мультиспортивному дитячому турнірі "акТИвні".

Наголошується, що особливе місце в програмі заходу посідає адаптивний спорт. З першого дня проходитимуть відкриті групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. Серед активностей - адаптивні змагання "Героїчний Комплекс Зеленюк-Гефест", "Ігри Нестримни" та відкрите тренування з адаптивного регбі разом із командою "Джентльмени Київ", до якого зможуть долучитися всі охочі.

Згідно з анонсом, уперше в Україні на фестивалі має з’явитися новий напрямок - агроспорт. Ця локація створюються разом із "Кернел", у ній спорт поєднається із агро: відвідувачі зможуть спробувати себе у агрофітнесі, городних естафетах та долучитися до першої "Kernel Games" - серії фанових інтерактивних змагань для дітей та дорослих.