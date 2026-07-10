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Кличко заявив про недоліки укриттів у Києві: нестача сидінь, відсутність електрики, неналежний стан

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Кличко заявив про недоліки укриттів у Києві: нестача сидінь, відсутність електрики, неналежний стан
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/6958

Мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА перевірити використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів у столиці за 2022-2025 рр.

"Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тис. укриттів. За 2022-2025 рр. на ці роботи міська влада виділила близько 7 млрд грн. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів", – написав Кличко в телеграм.

За його словами, сьогодні в Києві функціонує понад 4,3 тис. укриттів, різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками.

"Від початку року перевірили 630 укриттів. Виявили 85, де є проблеми. Характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються: відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання, неналежний санітарний стан", – констатував міський голова.

Він повідомив, що в цьому році вже проводились перевірки та винних було притягнуто до відповідальності за неналежний стан укриттів. "Із початку 2026 року притягнено до адміністративної відповідальності 171 балансоутримувача об’єктів фонду ЗСЦЗ. Переважно за порушення вимог, що призвели до неготовності об’єкту, та за невиконання законних вимог посадових осіб", – повідомив Кличко.

#київ #атаки_рф #наслідки #кличко
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