Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Найбільший фестиваль AdoptMe Days відбудеться 18-19 липня у павільйоні “КИТ” на ВДНГ

1 хв читати
Додати як джерело
Найбільший фестиваль AdoptMe Days відбудеться 18-19 липня у павільйоні “КИТ” на ВДНГ

Фестиваль адопції тварин AdoptMe Days, що стане найбільшим за всю історію проєкту, відбудеться 18-19 липня у павільйоні “КИТ” в комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ), повідомив гендиректор комплексу Євген Мушкін.

“На гостей чекатимуть понад 400 котиків та 300 песиків з притулків Києва та області, які шукають люблячу родину. AdoptMe Days - регулярний фестиваль, що проходить на ВДНГ, де можна познайомитися з майбутнім другом, поспілкуватися з волонтерами та фахівцями, дізнатися більше про відповідальне ставлення до тварин, підтримати притулки або просто провести день у компанії людей, які поділяють спільні цінності”, - написав Мушкін у Facebook в п’ятницю.

За його словами, також заплановані лекції, майстер-класи, благодійний маркет та дитячі активності.

“Якщо давно думали про домашнього улюбленця - можливо, саме ці вихідні стануть початком нової історії. А якщо поки не готові до такого рішення - все одно приходьте. Підтримка, увага й поширення культури адопції не менш важливі”, - додав Мушкін.

#київ #adoptme_days #вднг #тварини #адопція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи за…

Читати
Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок з…

Читати
Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно дійти згоди між в…

Читати