Найбільший фестиваль AdoptMe Days відбудеться 18-19 липня у павільйоні “КИТ” на ВДНГ

Фестиваль адопції тварин AdoptMe Days, що стане найбільшим за всю історію проєкту, відбудеться 18-19 липня у павільйоні “КИТ” в комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ), повідомив гендиректор комплексу Євген Мушкін.

“На гостей чекатимуть понад 400 котиків та 300 песиків з притулків Києва та області, які шукають люблячу родину. AdoptMe Days - регулярний фестиваль, що проходить на ВДНГ, де можна познайомитися з майбутнім другом, поспілкуватися з волонтерами та фахівцями, дізнатися більше про відповідальне ставлення до тварин, підтримати притулки або просто провести день у компанії людей, які поділяють спільні цінності”, - написав Мушкін у Facebook в п’ятницю.

За його словами, також заплановані лекції, майстер-класи, благодійний маркет та дитячі активності.

“Якщо давно думали про домашнього улюбленця - можливо, саме ці вихідні стануть початком нової історії. А якщо поки не готові до такого рішення - все одно приходьте. Підтримка, увага й поширення культури адопції не менш важливі”, - додав Мушкін.