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Київ цього року виділив на відновлення житла киян 574 млн грн, триває відновлення 270 будинків – мер

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Київ цього року виділив на відновлення житла киян 574 млн грн, триває відновлення 270 будинків – мер
Фото: https://kyivcity.gov.ua/

Районні державні адміністрації в Києві зараз займаються відновленням 244 будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів, комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" відновлює ще 26 будинків, а в бюджеті столиці на цей рік на відновлення пошкодженого обстрілами житла загалом передбачено понад 574 млн грн, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Серед важливих питань на колегії КМДА – відновлення багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених атаками ворога на столицю. Із 2022 року на відновлення житла з бюджету Києва спрямували 2 млрд 333 млн грн. Зокрема, на цей рік місто передбачило понад 574 млн грн. Столиця робить все можливе, щоб якнайшвидше допомогти киянам, які постраждали від агресії ворога та втратили житло", – повідомив Кличко.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ", за його словами, є замовником робіт із відновлення 56 найбільш пошкоджених будинків, наразі відновлює 26 із них, в інших роботи вже завершено.

Двадцять два будинки беруть участь в експериментальному проєкті з відновлення. Тривають організаційно-правові заходи щодо участі в цьому проєкті ще 16 житлових будинків.

"Усі учасники відновлювальних робіт, зокрема й районні адміністрації, забезпечені і коштами і необхідними матеріалами для ремонтів", – наголосив Кличко.

#київ #житло #кличко
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