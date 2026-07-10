ДПС провела понад 15 тис. фактичних перевірок у І пів.-2026 та виявила понад 1,6 тис. неоформлених працівників

Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби (ДПС) України у січні-червні 2026 року провели понад 15 тис. фактичних перевірок, за результатами яких до державного бюджету надійшло понад 250 млн грн.

Як йдеться у публікації на сайті ДПС у п’ятницю, крім того, під час перевірочних заходів податківці встановили понад 1,6 тис. неоформлених працівників.

Завдяки застосуванню ризик-орієнтованого підходу та доперевірочного аналізу відомство зафіксувало низку порушень серед суб’єктів господарювання. Зокрема, у сфері розрахунків без РРО та фіскальних чеків виявлено систематичні порушення у квітковому магазині на Рівненщині (очікуваний штраф – понад 120 тис. грн) та в магазині будматеріалів на Дніпропетровщині, де підприємця оштрафували на понад 1,3 млн грн за імітацію чеків та незастосування РРО під час готівкових розрахунків.

У сфері торгівлі підакцизними товарами порушення зафіксували у кафе на Миколаївщині, де продавали алкоголь без зазначення акцизних марок у чеках (штраф понад 335,3 тис. грн), та у пивному барі на Київщині, що працював без відповідної ліцензії (штраф понад 365 тис. грн). Окрім цього, на АЗС у Запорізькій області через відсутність документів про походження пального та незазначення коду УКТ ЗЕД застосовано санкції на суму близько 600 тис. грн.

Порушення правил обліку товарних запасів та відсутність документів на продукцію виявили у столичного оптового постачальника залізних виробів та опалювального устаткування (загальна сума штрафів – майже 1 млн грн). Схожі факти задокументовані в ювелірній торгівлі: на Черкащині виявлено реалізацію прикрас без обліку на суму понад 1,4 млн грн, на Рівненщині – продаж необлікованого срібла (штраф понад 111 тис. грн), а у Києві – ювелірний магазин без документів на товар (штраф понад 300 тис. грн). Також у Запоріжжі оштрафували ресторан майже на 400 тис. грн за комплекс порушень, включно з використанням незадекларованої праці.