Петиція із закликом надати статус історичної пам'ятки скверу з маєтком Нечуя-Левицького в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом надати статус історичної пам’ятки столичному скверу, де розташований маєток Івана Нечуя-Левицького, не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 11 травня і станом на 10 липня вона набрала лише 1,3 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Прошу надати статус території скверу, яка знаходиться між будинками за адресою: провулок Варязький 10, провулок Варязький 8 та провулок Варязький 4а, з метою уникнення забудови даної місцевості. На цій території знаходиться історична пам’ятка – це маєток Івана Нечуя-Левицького, а також невеличкий сад і дитячий майданчик", – йшлося в петиції.