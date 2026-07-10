Затримали ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові – СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців, що стався 8 липня у Львові.

"За матеріалами справи, затриманими є: 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Під час досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками події. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період) та ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, увечері 8 липня у Сихівському районі Львова на вулиці Червоної Калини під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. За повідомленням Офісу генпрокурора, у конфлікті та сутичках брали участь близько 200 людей.

Одного з нападників, 23-річного львів’янина, якого затримали напередодні, суд відправ під арешт строком на 60 діб без права застави.