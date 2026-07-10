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Суд арештував одного з учасників сутичок з ТЦК у Львові

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Суд арештував одного з учасників сутичок з ТЦК у Львові
Фото: Zaxid.net

Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутичок із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Львові, повідомляє "Суспільне".

"Це арешт без визначення розміру застави строком на 60 діб", – йдеться у повідомленні.

Прокурор повідомив, що підозрюваному інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета (ч. 4 ст. 296 КК України), а також умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень двом працівникам поліції у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою без права внесення застави, посилаючись, зокрема, на ризики переховування підозрюваного, впливу на свідків та вчинення нових правопорушень. Захист просив обрати домашній арешт або визначити заставу.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Як повідомлялося, увечері 8 липня у Сихівському районі Львова на вулиці Червоної Калини під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. За повідомленням Офісу генпрокурора, у конфлікті та сутичках брали участь близько 200 людей.

#тцк #суд #львів #напад
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