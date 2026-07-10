На Донеччині FPV-дрон ударив по евакуаційній групі "Білий Янгол", поранено 3 поліцейських

У Дружківці Донецької області російський FPV-дрон поцілив по підрозділу Національної поліції "Білі Янголи" у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина, поранено поліцейських і цивільних.

"Осколкових поранень зазнали троє поліцейських, а також обидва чоловіки", – повідомляє Нацполіція у Телеграм.

Також сповіщається про те, щоб зупинити кровотечу й перев’язати рани собі та цивільним, було лише кілька хвилин, бо на удар уже заходив другий дрон.

"Навіть поранені, "Білі янголи" зуміли врятувати людей і вирватись з-під вогню. Всі вижили та наразі проходять лікування", – зазначає Нацполіція.