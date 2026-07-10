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РФ вдесятеро збільшила кількість БПЛА під час атак на кожен з енергооб'єктів – СЕО "Укренерго"

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РФ вдесятеро збільшила кількість БПЛА під час атак на кожен з енергооб'єктів – СЕО "Укренерго"

РФ фактично вдесятеро збільшила кількість повітряних цілей для атак на об’єкти енергетики: якщо на початку війни на один об’єкт летіло 2-3 дрони, то тепер це 20-25 дронів за атаку, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Кількість ударів БПЛА, що застосовується проти одного об’єкта зросла з 2-3 на початку війни да 20-25 за атаку зараз. Особливо страждають прифронтові регіони та регіони, через які електроенергія передається на всю Україну", – сказав Зайченко під час заходу "Децентралізація 2:0: посилюємо стійкість енергосистеми разом" від "Укренерго".

При цьому Зайченко наголосив, що енергосистема вистояла завдяки роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів.

Голова правління "Укренерго" звернув увагу, що протягом війни характер атак змінився – тепер це комплексні удари по електростанціях, підстанціях, розподільчих пристроях.

"Завдяки нарощуванню БПЛА та ракет росія здійснює масовані атаки по всій Україні", – підкреслив він.

За його словами, в системі передачі е/е уже 25 тисяч пошкоджених об’єктів, а Україна втратила 50% потужності генерації, з якої найбільше постраждала маневрова генерація, що має швидко балансувати енергосистему.

Зайченко також зазначив, що середня кількість одночасно відключених споживачів коливалася від 3,8 млн в березні до 6,5 млн в лютому, наскладнішому з точки зору відключень місяці.

За його підрахунками, зокрема, вимушені відключення в січні-лютому зменшили фактичне споживання е/е на 6,5 млрд кВт*год – це 135 діб середнього споживання Києва.

Як повідомлялося, на цьому ж заході Зайченко повідомив, що збитки НЕК "Укренерго" від військових дій РФ за час повномасштабного вторгнення становлять майже 90 млрд грн,

При цьому, як зазначалося в його презентації, через атаки РФ одночасно в Україні було відключено від енергоспоживання 12 млн громадян, що сталося 8 лютого 2026 року.

За словами першого віцепрем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, який виступав на заході "Децентралізація 2:0", минулої зими доступна потужність енергетики країни через удари РФ "впала нижче 11 ГВт".

Україна днями оголосила наймасштабніший у своїй історії конкурс на будівництво нової генерації в 1,5 ГВт в енергодефіцитних регіонах. Переможці конкурсу будуть отримувати від "Укренерго" компенсацію ціни е/е у ранкові та вечірні години за механізмом ринкової премії до рівня ціни е/е, яка складеться в результаті конкурсу (максимально можлива ціна – до 27,92 євроцента за 1 кВт*год).

#укренерго #енергетика #бпла_рф
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