Керівник УВА Біденко підтримує надання права бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко підтримує ідею надати право бібліотекам продавати книжки за умови реалізації реформи закладів культури.

"Абсолютно позитивно ставлюся, але за умови, що ми реалізуємо реформу закладів культури – тобто перетворимо їх на рівних учасників великого ринку креативних індустрій. Вони зможуть наймати людей на ринкові зарплати, проводити нормально закупівлі, залучати партнерів. Тож якщо театр може продавати квитки на свої вистави і заробляти гроші, очевидно, і бібліотека може організувати продажі книжок. А хто не може купити – прийде і почитає в читальній залі чи візьме книжку на тиждень додому" – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про надання права бібліотекам продавати книжки, що дозволило б створити додаткову мережу книгорозповсюдження по країні.

Що стосується ідеї зобов’язати бібліотеки купувати книги для поповнення фондів у книгарнях, які зареєстровані й працюють у їхньому ж населеному пункті або районі, керівник УВА вважає, що ця ідея не робоча, тому що вона дуже несправедлива й нерівна.

"Тому що, якщо, умовно кажучи, у великої мережі є можливість відкрити книгарню, і таких книгарень багато, а у маленької книгарні цієї можливості немає, то звичайна велика мережа, почувши про цю можливість, почне її реалізовувати. Це, з одного боку, створює потенціал для монополізації ринку, а з іншого – можливість того, що маленький чиновник у місті створить свої книгарні й нормально зароблятиме на власних замовленнях. Це неправильно. Має бути чесна цінова та якісна конкуренція", – додав він.

Як повідомлялося, у кінці травня віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня.

22 червня заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що їй не подобається ідея, що бібліотеки необхідно перетворити на культурні хаби чи культурні центри, а також, що вона проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек. В той же час, заступниця зазначила, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.

Згідно з дослідженням Українського інституту книги (УІК), книжки для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек закуповували у 2025 році лише 47% громад.

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко вважає, що в рамках бібліотечної реформи мають бути сформовані моделі бібліотек, які перетворяться на культурні хаби, а також допустив, що скорочення мережі не уникнути.