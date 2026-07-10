У КМВА заявили, що Кличко продовжує усувати їх від прийняття рішень

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко розкритикував чергову колегію з мером міста Віталієм Кличком та заявив про те, що його та команду продовжують усувати від участі у прийнятті рішень.

"Кличко продовжує усувати мене та представників нашої команди від участі у прийнятті рішень, що стосуються безпеки Києва. Це прямо суперечить закону України "Про правовий режим воєнного стану", – написав Ткаченко у Телеграм.

За його словами, питання укриттів – це відповідальність не лише районних адміністрацій. "У Києві є профільний Департамент муніципальної безпеки. Саме цей департамент має формувати й реалізовувати міську політику у сфері цивільного захисту. Також є спеціалізовані комунальні підприємства на території яких мали б встановлюватись модульні укриття – УЗН, ШЕУ та інші. Чому їм це не доручають?", – написав Ткаченко.

Також він задає питання відносно стратегії розвитку фонду укриттів у Києві: "Скільки ще місць потрібно створити? За рахунок чого? Чому досі існують закриті укриття і коли ця проблема буде остаточно вирішена?".

На його думку, саме через це "після прильотів річної давності будинки залишаються із забитими плитами вікнами. Киянам потрібні не показові колегії та пошук винних. Киянам потрібна зрозуміла стратегія, відповідальність і результат".