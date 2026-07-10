Повідомлено про підозру посадовцю ДПСУ, який за два роки набув активів на понад 11 млн грн, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ), який нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

"За даними слідства, у 2023-2024 роках він набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами. Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця", – повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії особи кваліфіковано за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.