Митники Київщини упередили незаконне вивезення до Таїланду гаптованої ікони XIX століття

Співробітники Київської митниці виявили спробу вивезення за кордон рідкісної гаптованої ікони "Богоматір Знамення", створеної у першій половині 19 століття.

Як зазначається в телеграм-каналі відомства, культурну цінність виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке киянка надсилала з України до Таїланду без надання дозвільних документів.

Експерти Національного музею історії України встановили, що ікона поєднує техніки олійного живопису та гаптування із використанням шовкових, плоских і кручених срібних ниток, а також леліток і рослинного орнаменту. За висновками фахівців, пам’ятка була створена у професійній майстерні, яка продовжувала традиції монастирського гаптування. В Україні подібні майстерні діяли до початку 20 століття, зокрема при київському Флорівському монастирі.

Мистецтвознавці наголошують, що гаптованих ікон збереглося значно менше, ніж живописних чи інших предметів церковного вжитку, тому вилучений об’єкт має наукове, історичне та музейне значення. За фактом порушення митних правил Київська митниця склала протокол, а ікону вилучила до винесення судового рішення. Відповідно до законодавства, вивезення культурних цінностей за межі країни дозволено лише за наявності спеціального свідоцтва.