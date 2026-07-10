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Нацполіція: 30-річна жителька Київщини за $20 тис. продала новонародженого сина

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Жителька Фастівського району Київщини продала свого новонародженого сина за $20 тис., поліція затримала жінку і повідомила їй про підозру, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в п’ятницю зазначається, що ще під час вагітності 30-річна жителька Київської області, яка вже виховує чотирьох дітей, вирішила продати новонародженого сина.

"Покупців шукала через соціальні мережі, де домовилася про "угоду", а щоб приховати злочин – після пологів уклала фіктивний договір сурогатного материнства", – йдеться в повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що під час листування жінка була переконана, що домовляється з потенційним покупцем з Івано-Франківська, тому приїхала до обласного центру для особистої зустрічі. "Там остаточно погодила умови майбутньої "угоди", отримала завдаток і висунула ще одну вимогу – до народження дитини повністю забезпечувати її", – зазначається в повідомленні.

За даними Нацполіції, на початку липня в Івано-Франківському перинатальному центрі вона народила хлопчика, а після виписки жінка передала новонародженого сина покупцям та отримала обумовлені $20 тис.

"Одразу після отримання коштів поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми", – наголошується в повідомленні.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже пів мільйона гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

#продаж #дитина
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