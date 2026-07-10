Керівник УВА Біденко: Якщо нічого не робити, рано чи пізно зайдуть Amazon і Penguin Books і встановлять свої правила

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що якщо держава не буде підтримувати книжкову галузь, рано чи пізно на ринок зайдуть кілька великих холдингів на кшталт Amazon і Penguin Books та встановлять свої правила, що може призвести до знищенням незалежних видавців.

"Ми маємо просто змоделювати сценарії, які на нас чекають. Один сценарій – нічого не змінювати: ринок залишається в стані стагнації, тривають цінові війни, війни знижок, книгарні десь відкриваються, а десь закриваються. Цей сценарій веде до здорожчання книжок, зменшення кількості покупок офіційних видань і збільшення нелегального контенту. Далі, після завершення війни, рано чи пізно почнеться відновлення, і на ринок зайдуть кілька великих холдингів: Amazon, Penguin Books, які куплять усе за дешево і встановлять свої правила. Це реалістична модель, але ми всі усвідомлюємо, чим вона небезпечна: знищенням незалежних видавців" – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи тему зростання цін на книги.

Другим сценарієм, за його словами, є модель, коли держава каже, що це важлива сфера і її необхідно підтримувати.

"Так роблять британці, фіни, поляки. Це та сфера, яка самостійно не впорається, їй потрібно допомагати. І наше завдання як держави – зрозуміти, де ця допомога буде не просто роздачею грошей, а матиме додатковий ефект у розвитку читання, освіти, просвіти, грамотності тощо", – додав він.

Біденко констатував, що друга модель йому подобається більше, тому що вона створює можливості вже сьогодні, дозволяє щось робити, кудись рухатися, вона дає лідерство.

"Але ми можемо залишитися на першій моделі: рано чи пізно, років через 10, прийде Amazon, усіх купить і зробить книжки дешевими. Куди рухатися – це вибір уряду, звичайно, але ми як асоціація теж маємо нести відповідальність, і ми говоримо, що потрібно з чогось починати. Час діяти, а не тільки планувати", – наголосив він.

Серед можливих шляхів здешевлення книг в сьогоднішніх умовах, керівник УВА виокремив інструмент централізованої закупівлі книжок для військових за кошти Міністерства оборони, а також реформу і розвиток бібліотек.

Коментуючи ідею встановлення ставки 50% "Нацкешбеку" на книжки, він зазначив, що підтримує це, але наголосив, що Україні потрібне лідерство в популяризації читання і відповідна національна кампанія.

"Мені подобається програма "Читай дитині" в Польщі, є класна програма з популяризації читання для дітей "Going All In" у Британії. Усе це так звані парасольки, під які можна підтягнути дуже багато проєктів. І "єКнига", і "кешбек", і "Зимова підтримка" – вони заслуговують бути частиною великої національної кампанії з промоції читання, до якої, наприклад, могла би долучитися Перша леді", – додав він.

За його словами, УВА пропонувала такий проєкт Міністерству культури, але поки що немає реакції.

"У межах цієї кампанії відомі люди читатимуть своїм дітям, будуть залучені іноземні партнери. Не можна ставитися до державної політики як до чогось одноразового. Я в цьому плані розумію Мінфін: просто роздати гроші – це неефективно. Треба розподіляти кошти так, щоб інвестиції потім поверталися. Гроші мають працювати й приносити ефект. Цей ефект ми як асоціація готові спільно з міністерствами порахувати і дати цьому сильний поштовх", – заявив Біденко.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством. Зокрема, в цьому контексті обговорювалося питання необхідності єдиної роздрібної ціни, що дозволить надати рівні умови малим та великим гравцям.

Також видавці в Україні прогнозують зростання цін на нонфікшн літературу, дитячі книги та повноколірні видання в 2026 році.

Дослідження Українського інституту книги свідчить, що кількість назв книжок в Україні зростає, водночас сукупний наклад скорочується.