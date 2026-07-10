За фактом нападу на знімальну групу "УП" порушено справу – Нацполіція

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач заявив, що на знімальну групу видання в четвер, 9 липня, було скоєно напад, у Нацполіції повідомили про відкриття справи.

"Вчора ввечері під час святкування Ігоря Кривецького в заміському комплексі Едем Київ охоронці скоїли напад на знімальну групу Української правди із застосуванням зеленки. Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і об’єктивну реакцію правоохоронних органів", – написав Ткач в телеграм-каналі.

Він наголосив, що перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс повідомила, що до поліції Київщини звернувся представник медіа із заявою про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів під час виконання редакційного завдання в Обухівському районі.

"Правоохоронці зареєстрували повідомлення, провели першочергові слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ", – зазначила вона.