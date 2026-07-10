Столичний фунікулер зачинять на плановий ремонт з 13 липня до 21 серпня

У Києві з 13 липня по 21 серпня фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у п’ятницю.

"У межах ремонту фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали; оглянуть тяговий трос і контактну мережу; перевірять і частково, за потреби, замінять шпали; оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах; виконають малярні та слюсарні роботи кузова; частково оновлять обшивки пасажирських сидінь", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Також КМДА сповіщає, що перед запуском роботи фунікулера вагони пройдуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.