Президентом Українського Червоного Хреста став Доценко

Учасники XXIII з’їзду Українського Червоного Хреста (УЧХ) затвердили стратегію на 2026–2030 роки та обрали президентом організації Максима Доценка.
Як повідомив УЧХ у Facebook, віце-президентами організації обрано голову Запорізької обласної організації Оксану Бекетову, голову Полтавської обласної організації Ірину Плюсніну та голову Миколаївської обласної організації Андрія Скорохода.
Генеральним директором Національного комітету УЧХ призначено Іллю Клецьковського.
У роботі з’їзду взяли участь 86 делегатів з усіх регіонів України.