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Президентом Українського Червоного Хреста став Доценко

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Президентом Українського Червоного Хреста став Доценко
Фото: Red Cross Ukraine

Учасники XXIII з’їзду Українського Червоного Хреста (УЧХ) затвердили стратегію на 2026–2030 роки та обрали президентом організації Максима Доценка.

Як повідомив УЧХ у Facebook, віце-президентами організації обрано голову Запорізької обласної організації Оксану Бекетову, голову Полтавської обласної організації Ірину Плюсніну та голову Миколаївської обласної організації Андрія Скорохода.

Генеральним директором Національного комітету УЧХ призначено Іллю Клецьковського.

У роботі з’їзду взяли участь 86 делегатів з усіх регіонів України.

#зїзд #тчху #учх
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