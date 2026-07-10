Керівник УВА Біденко: Перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно напрацювати галузевий стандарт роботи зі знижками

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно дійти згоди між видавцями та книгорозповсюджувачами і напрацювати певний галузевий стандарт роботи зі знижками.

"Насправді проблема єдиної ціни сьогодні – це проблема книгорозповсюджувачів. Тому що у нас є мережі, які надають дуже великі знижки. І, по суті, вони намагаються змусити видавців погоджуватися на ті чи інші умови щодо знижок. Вони кажуть: "Я хочу знижку 40%, ви не хочете – до побачення". І це їх право, я зараз не критикую ці мережі. Але коли ми всередині асоціації обговорюємо єдину ціну, то 70% видавців підтримують це рішення. Водночас усі кажуть, що навіть якщо це буде прийнято на рівні закону, воно не обов’язково буде реалізовуватися, тому що деякі гравці зможуть замість знижки використовувати кешбек, а якщо заборонити кешбек – вигадають щось інше, наприклад умовні подарунки" – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи необхідність ухвалення закону "Про єдину ціну на книги".

Він наголосив, що закон має бути, але без домовленості між книгорозповсюджувачами та видавцями щодо того, як вони працюватимуть зі знижками, немає сенсу рухати це питання.

"Ми зараз у процесі цього: працюємо над тим, щоб виробити певні цінності та базу, з якої ми почнемо говорити одне з одним. Ми маємо вирішити проблему зі знижками. Вона не вирішується ні законом, ні наказом Мінкультури, ні постановою Кабміну. Вона вирішується внутрішніми стандартами", – наголосив керівник УВА.

На питання, наскільки гравці ринку готові до такого діалогу, Біденко заявив, що усі розуміють, що протистояння у сфері знижок призведе до падіння ринку, тому має бути якесь рішення.

"Всі кажуть: "Так, єдина ціна є цим рішенням, але ми боїмося, що якщо будемо її дотримуватися, то наш конкурент цього робити не буде". Тому сьогодні рішення полягає в тому, щоб запрацювало саморегулювання: щоб ми між собою домовилися і почали цього дотримуватися", – додав він.

За його словами, перед ухваленням закону про єдину ціну, необхідно напрацювати певний галузевий стандарт, а це займе від пів року до року.

Як повідомлялося, в кінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством. Зокрема, в цьому контексті обговорювалося питання необхідності єдиної роздрібної ціни, що дозволить надати рівні умови малим та великим гравцям.

Зокрема, предметом обговорення є підготовка проєкту закону про єдину ціну, який має включати: електронний реєстр, що веде УАВ, всіх нових позицій та додруків (без зворотної сили на старі наклади) з правом змінювати ціни раз на півроку (квартал) тільки видавцем; заборона зниження цін більше 10% без письмового погодження видавцем; заборона для видавців та розповсюджувачів акцій протягом першого півроку на новинки від дати внесення до реєстру; система штрафів для порушників; умови остаточних розпродажів.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що регульована ціна на книжки є дуже хорошою ідеєю для опрацювання і спроби зрозуміти, як це можна адаптувати на українському ринку.