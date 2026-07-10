Ще у двох населених пунктах на Дніпропетровщині введена обов'язкова евакуація

Розпочата обов’язкова евакуація всіх мешканців ще з двох населених пунктів Дніпропетровської області – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського, повідомляє очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у п’ятницю.

"Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні території мають покинути дорослі, їх там залишається понад 6,5 тис чоловік", – написав він у Телеграм.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА, спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких у регіоні п’ять. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори.

Також він пропонує підібрати варіант подальшого розселення, "місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни".