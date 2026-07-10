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В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

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В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В суботу, 11 липня, вночі по всій Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями очікуються короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°. На півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 11 липня в Києві була зафіксована в 2024 році і склала 34,2° тепла, найнижча вночі – 8,8° вище нуля в 1935 році.

В неділю, 12 липня, вдень у західних та північних областях очкуються короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. На півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

#вихідні #прогноз_погоди
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