Кабмін розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн/міс для захисників після полону – Свириденко

Кабінет міністрів розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військовослужбовців, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Виплату зможуть отримати також і поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. Це захисники і захисниці, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, завдання держави 一 забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону.