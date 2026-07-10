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Кабмін розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн/міс для захисників після полону – Свириденко

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Кабмін розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн/міс для захисників після полону – Свириденко

Кабінет міністрів розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військовослужбовців, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Виплату зможуть отримати також і поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні. Це захисники і захисниці, які  потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, завдання держави 一 забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону.

#військовослужбовці #звільнено_з_полону #виплати
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