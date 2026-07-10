УВА виступає за ухвалення законопроєкту про "Культурний Простір" за аналогією з Дія.City – Біденко

Українська видавнича асоціація (УВА) виступає за ухвалення законопроєкту "Про розвиток культурних індустрій", який передбачає запровадження гіг-контрактів для галузі і можливості реінвестувати прибуток, повідомив керівник Артем Біденко.

"Найбільш глобальний проєкт – це так званий проєкт "Про розвиток культурних індустрій" ("Культурний Простір"). Фактично це переписаний закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" – Дія.City. Тобто ми нічого не вигадували, тому що ми дуже обмежені вимогами МВФ і національним законодавством. Ми взяли за основу той закон який працює і, по суті, створює для галузі певний особливий формат роботи", – сказав Біденко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ініціативи, які УВА передала в Міністерство культури України.

За його словами, із найголовнішого він передбачає запровадження так званих гіг-контрактів для галузі, які дають працівнику певний захист – страхування, медичне страхування, зарахування до трудового стажу – і водночас передбачають нижче податкове навантаження.

"Тому що сьогодні в Україні фактично існують два формати роботи: або ти йдеш працювати за трудовим договором, і роботодавець платить 42-45% податків, або ти працюєш як ФОП і сплачуєш 6%. І зрозуміло, що всі галузі намагаються це оптимізувати: наймають ФОПів, дроблять діяльність. Різноманітні агенції намагаються з цим боротися, існують штрафи", – дода він.

Також проєкт закону передбачає можливість реінвестувати прибуток, який не буде обкладається великою кількістю податків.

За його словами, для ІТ це дало величезний поштовх уперед і дозволило вивести з тіні дуже багато компаній.

На заперечення, що навряд ініціатива з податковими послабленнями може бути наразі ухвалена, Біденко заявив, що на його думку, це питання лідерства і лобіювання.

"Тому що щодо питання ФОПів, яке нібито МВФ вимагав від нас, після розголосу відклали. Ми бачимо на прикладі ІТ, що це, навпаки, дає збільшення надходжень до бюджету, оскільки компанії виходять у білу. І для креативних індустрій це вже давно треба було зробити", – наголосив керівник УВА.

Крім того, Асоціація просила Мінкультури: ініціювати зменшення для видавництв кількості обов’язкових примірників із 20 до 3-6 штук; скасувати норму наказу, що все, що має до 48 сторінок, є брошурою, для закриття лазівок із накладанням ПДВ; ухвалити технічний стандарт для дитячої літератури.

"На жаль, впродовж чотирьох місяців ми не маємо жодної відповіді від Мінкульту. Не створена робоча група, про яку ми просимо з листопада, ми отримуємо відписки щодо наших ініціатив, жодної комунікації не ведеться… Тож ми вчергове звертаємося і пропонуємо спільно реалізовувати проєкти, і сподіваємося, що хоч щось зрушиться з місця", – додав Біденко.

Як повідомлялося, у квітні Українська видавнича асоціація (УВА) звернулася до віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної щодо розгляду пропозицій з підтримки видавничої галузі, зокрема передано проєкт закону про підтримку креативних індустрій.