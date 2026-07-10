"Нафтогаз" повідомив про загибель свого працівника під час удару по житловому будинку в Києві 6 липня

Група "Нафтогаз" повідомила про загибель свого працівника Богдана Бубира під час обстрілу Києва 6 липня.

"В ніч на 6 липня російська ракета влучила в житловий будинок у Києві. Загинув наш колега Богдан Бубир разом зі своєю нареченою Діаною. Йому було лише 26. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і побратимам Богдана", – написала Група в Телеграм.

У повідомленні зазначається, що Богдан працював оператором з видобування нафти, газу та конденсату в "Нафтогазі", у 2024 році добровільно став на захист України та служив стрільцем у Національній гвардії.

Як повідомлялося, російський удар по житловому будинку в Києві вночі 6 липня забрав життя двох працівниць НЕК "Укренерго" – Інну Кучер та Катерину Антюфєєву.

8 липня внаслідок атаки РФ на об’єкт ТОВ "Оператор ГТС України" в Києві загинув працівник компанії, ще троє отримали поранення.