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Події

Росіяни вдарили по Краматорську, загинули двоє людей – міськрада

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Російські окупанти близько 03:54 в п’ятницю, 10 липня, застосували три авіаційні бомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши по приватному сектору Краматорська, повідомляє пресслужба міської ради.

"У момент удару люди спали у власному будинку. Внаслідок атаки загинули двоє мешканців Краматорська – чоловік 1982 року народження та жінка 1991 року народження. Після ліквідації пожежі рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Загалом внаслідок російського обстрілу пошкоджено 22 приватні домогосподарства, три автівки пошкоджено і ще три – знищено.

#краматорськ #удар_рф
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