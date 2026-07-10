Українські та молдовські прикордонники провели спільне патрулювання

На українсько-молдовському кордоні, зокрема у Вінницькій області, військовослужбовці України та Молдови здійснили спільний моніторинг обстановки, повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ) у п’ятницю.

"Мета патрулювання – обмін актуальною інформацією та координація протидії незаконній міграції, контрабанді та іншим правопорушенням у прикордонні", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

За інформацією ДПСУ, такі заходи є важливою складовою двосторонньої співпраці між прикордонними відомствами та регулярно проводяться з метою підтримання належного рівня безпеки на спільному кордоні.