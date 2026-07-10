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Удари РФ призвели до відключення світла в чотирьох областях, 16 населених пунктів знеструмила негода – "Укренерго"

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Удари РФ призвели до відключення світла в чотирьох областях, 16 населених пунктів знеструмила негода – "Укренерго"

Унаслідок ударів РФ на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, негода залишила без світла 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в Телеграм у п’ятницю, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: на ранок воно було на 1,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – четверга. Причиною цього є ясна погода у центральних областях України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Учорашній добовий максимум споживання, зафіксований увечері, також був меншим за добовий максимум середи, 8 липня, – на 5,5%.

"Укренерго" пояснює це зниженням температури повітря у частині регіонів України, що зменшує необхідність у використанні кондиціонерів.

Водночас компанія, як і раніше, закликає користування потужними електроприладами перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

#знеструмлення #негода #обстріли
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