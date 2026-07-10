Швидкість рішень щодо Patriot визначить ефективність впливу на позицію РФ – заступниця голови фракції "Голос"

Швидкість рішень щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для системи Patriot може визначити, чи зміниться позиція Кремля у переговорах, переконана заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Ліцензія на Patriot і посилення військової допомоги дійсно можуть допомогти, але питання, коли це все буде в часі. Якщо через рік – то навряд чи це вплине на позицію росіі та хід переговорів. Якщо швидко – то так, це може змінити хід подій", – сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Народна депутатка переконана, що перспектива поновлення мирних перемовин нині повністю визначається позицією очільника Кремля.

"Чи відновляться переговори, залежить виключно від однієї людини – путіна. Але зараз виглядає так, що яструби фсб повністю контролюють і доступ, і інформацію, і голову путіна, тому він неадекватно оцінює ситуацію і вірить, що герасимов (начальник Генштабу ЗС РФ – ІФ-У) і росія переможуть", – наголосила Сірко.