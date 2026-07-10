Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Швидкість рішень щодо Patriot визначить ефективність впливу на позицію РФ – заступниця голови фракції "Голос"

1 хв читати
Додати як джерело
Швидкість рішень щодо Patriot визначить ефективність впливу на позицію РФ – заступниця голови фракції "Голос"
Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me/

Швидкість рішень щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для системи Patriot може визначити, чи зміниться позиція Кремля у переговорах, переконана заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко.

"Ліцензія на Patriot і посилення військової допомоги дійсно можуть допомогти, але питання, коли це все буде в часі. Якщо через рік – то навряд чи це вплине на позицію росіі та хід переговорів. Якщо швидко – то так, це може змінити хід подій", – сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Народна депутатка переконана, що перспектива поновлення мирних перемовин нині повністю визначається позицією очільника Кремля.

"Чи відновляться переговори, залежить виключно від однієї людини – путіна. Але зараз виглядає так, що яструби фсб повністю контролюють і доступ, і інформацію, і голову путіна, тому він неадекватно оцінює ситуацію і вірить, що герасимов (начальник Генштабу ЗС РФ – ІФ-У) і росія переможуть", – наголосила Сірко.

#patriot #ракети #сірко_юлія #ліцензія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального кн…

Читати
Керівник УВА Біденко: Одна з ключових проблем книжкового піратства – це пошукова видача Google, потрібне звернення Мінкультури

Керівник УВА Біденко: Одна з ключових проблем книжкового піратства – це пошукова видача Google, потрібне звернення Мінкультури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що для того, щоб Google в Україні почав допомагати боротися з книжковим піратс…

Читати
Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні н…

Читати
Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримк…

Читати