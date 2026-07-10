Керівнику РТЦК на Вінниччині повідомлено про підозру за підробку даних в системі "Оберіг" – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК та СП Вінницької області, який безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі "Оберіг", щоб штучно покращити показники мобілізації.

"З квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов’язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані та проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було. Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні", – повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють, чи були ці дії пов’язані з одержанням неправомірної вигоди, а також встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб військових частин, до яких фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих громадян.

Начальнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Наразі його відсторонено від посади.