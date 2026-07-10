Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Керівнику РТЦК на Вінниччині повідомлено про підозру за підробку даних в системі "Оберіг" – ДБР

1 хв читати
Додати як джерело

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК та СП Вінницької області, який безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі "Оберіг", щоб штучно покращити показники мобілізації.

"З квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов’язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані та проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було. Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні", – повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють, чи були ці дії пов’язані з одержанням неправомірної вигоди, а також встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб військових частин, до яких фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих громадян.

Начальнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Наразі його відсторонено від посади.

#ртцк #дбр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник УВА Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального книжкового контенту

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко проти запровадження відповідальності споживача за купівлю чи скачування нелегального кн…

Читати
Керівник УВА Біденко: Одна з ключових проблем книжкового піратства – це пошукова видача Google, потрібне звернення Мінкультури

Керівник УВА Біденко: Одна з ключових проблем книжкового піратства – це пошукова видача Google, потрібне звернення Мінкультури

Керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко заявляє, що для того, щоб Google в Україні почав допомагати боротися з книжковим піратс…

Читати
Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу зменшилася до шести-семи – Сирський

Темпи просування російських військ у першому півріччі 2026 року скоротилися більш ніж удвічі, а кількість напрямків, на яких противник веде активні н…

Читати
Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Зеленський очікує від Міноборони виконання обіцяних заходів після нападу на військових ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський назвав неприпустимим напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримк…

Читати