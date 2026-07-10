Порошенко і його захист будуть оскаржувати до Великої палати Верховного суду відмову у скасуванні санкцій

П’ятий президент України Петро Порошенко та його адвокати оскаржуватимуть до Великої палати Верховного суду рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про відмову Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених щодо нього рішенням Ради національної безпеки і оборони.

"Ми точно будемо подавати (оскарження) на Велику палату. Але я твердо переконаний, що ми виграємо ЄСПЛ", – сказав Порошенко у п’ятницю.

За словами адвоката Іллі Новікова, зазвичай рішення про оскарження приймаються після проголошення повного тексту, але в цьому випадку, як наголосив він, вже можна стверджувати, що буде оскарження.

"Це рішення буде оскаржено. Його незаконність не викликає абсолютно жодних сумнівів", – зазначив адвокат.

За словами Новікова, захист під час розгляду позову виявив факти фальсифікації документів, на підставі яких були запроваджені санкції.

Новіков нагадав, що 10 днів тому адвокати Порошенка заявили про наявність у них інформації щодо тиску на суд у цій справі.

"Зараз настав час назвати прізвища цих людей. За нашою інформацією, це працівники СБУ Едуард Рудюк і Володимир Солочук (прізвища нерозбірливо – ІФ-У). Ми будемо звертатися до їхнього керівництва, пана Поклада (заступника голови СБУ), який фактично керує СБУ наразі з вимогою перевірити діяльність цих людей, чи дійсно вони намагалися тиснути на суд", – наголосив адвокат.

При цьому Новіков зазначив, що двоє суддів висловили окрему думку, не погоджуючись з рішенням. "Двоє суддів як мінімум не піддалися цьому тиску", – зазначив він.

Таким чином, як стверджує Новіков, затягування з розглядом справи свідчили про необхідність часу для здійснення тиску на суддів.

Порошенко заявив, що щодо тиску співробітників СБУ на суддів буде подана заява до правоохоронних органів.

Крім того, він заявив, що прийняте рішення буде мати негативні наслідки для євроінтеграційних процесів в Україні. "В резолюції Європарламенту чорним по білому написано, що застосування обмежувальних санкцій президентом України по відношенню до лідера опозиції є незаконним, позасудовим і неконституційним", – наголосив Порошенко.

За його словами, також Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла рішення про незаконність позиції щодо застосування санкцій до резидентів України.

"Нам, крім кластеру по зовнішній політиці, на жаль, з великою долею вірогідності, кластери відкриті не будуть… Йдеться не про Порошенко, йдеться про долю кожного з вас, хто мріє бачити Україну членом Європейського союзу", – зазначив Порошенко.

Адвокат Ігор Головань закликав суддів Великої палати не затягувати з розглядом апеляції на це рішення. "В Європі Україні з таким судом місця немає", – додав він.

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив народному депутату, п’ятому президенту України Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п’яти суддів, що розглядали цю справу.